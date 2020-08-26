كانبيرا 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واساثبتت اختبارات اجريت على لقاح ضد فيروس كورونا في جامعة كوينزلاند الاسترالية فعاليته في التجارب ما قبل السريرية حيث قدم اللقاح مستويات مناعة افضل من تلك التي اكتسبها المصابون بالفيروس بعد تعافيهم. واظهرت الاختبارات انه وبعد جرعتين من اللقاح التي تعول عليه استراليا فقد انخفض مستوى الالتهاب بالرئتين والجهاز التنفسي العلوي لدى فئر "الهامستر".وقال الباحث في جامعة كوينزلاند كيث تشابيل ان النتائج التي سجلها الفريق البحثي تشير الى ان جرعتين من اللقاح تؤديان عملا جيدا بالفعل في الحماية من تكاثر الفيروس بالجسم.يشار ان هذه النتائج نشرت في منتدى علمي دولي تبادل فيه مطوروا اللقاحات البارزة حول العالم الملاحظات حول التقدم الذي احرزوه.// انتهى //07:01ت م0005