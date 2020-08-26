كانبيرا 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واساعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الاسترالية دانيال اندروز في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاربعاء عن تسجيل 149 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 24 حالة وفاة في ال 24 ساعة الماضية، مما يرفع عدد الوفيات في الولاية الى462 وفي استراليا الى 549 حالة وفاة.وعلى الصعيد الوطني وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في استراليا الى 25053 اصابة تعافى منها 19809 شخصا.// انتهى //07:02ت م0006