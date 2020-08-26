أبوجا 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واسسجل اقتصاد نيجيريا، البلد الأول المنتج للبترول في القارة الإفريقية، انكماشا بنسبة 6.1% خلال الثلاثي الثاني من العام الجاري، مقابل 1.87% سجلت خلال الثلاثي الأول من نفس السنة.وأرجع المكتب الوطني للإحصاءات في نيجيريا، في تقرير صادر عنه اليوم، السبب في هذا الانكماش إلى جائحة فيروس كورونا المستجد، وهبوط أسعار النفط.وعانت نيجيريا من تراجع عائدات النفط، بسبب الأزمة الصحية العالمية، ويمثل إنتاجها النفطي نسبة 70% من الإيرادات العامة، و90% من عائدات التصدير.وخلال الفصل الثاني من العام الجاري ظل إنتاج النفط بنيجيريا في حدود 1.81 مليون برميل يوميا، مقابل 1.98 مليون برميل يوميا خلال نفس الفترة من العام 2019.وقد اضطرت السلطات النيجيرية إلى فرض إغلاق شامل في عموم البلاد، وذلك من أجل احتواء تفشي فيروس كورونا، كما أن البلاد انضمت إلى قرار منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" خفض الإنتاج.// انتهى//07:07ت م0007