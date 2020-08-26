أبوجا 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واسهاجم مسلحون مجهولون قرية دامبا كاسايا، التابعة لولاية كادونا شمالي نيجيريا واختطفوا عددا من التلاميذ ومدرسهم.وأوضحت وسائل إعلام محلية اليوم ان نحو 20 مسلحا قدموا على متن دراجات نارية واقتحموا القرية وأطلقوا النار في الهواء، قبل أن يقتحموا مدرسة "برينس أكاديمي"، حيث كان بعض التلاميذ يحضرون الامتحانات النهائية.واضافت المصادر، ان عناصر من الجيش النيجيري وصلوا إلى القرية، ليفر المهاجمون بعد مقتل شخص خلال تبادل لإطلاق النار.وكان مسلحون مجهولون قد اختطفوا خلال اكتوبر من العام الماضي 6 فتيات، وعاملين اثنين بإحدى المدارس في نيجيريا، قبل أن يخلوا سبيلهم أسابيع بعد ذلك.// انتهى//07:08ت م0009