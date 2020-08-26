شنغهاي 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واسقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء إنها سجلت 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، صعودا من 14 إصابة في اليوم السابق.وذكرت اللجنة أن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج. ولليوم العاشر على التوالي لم يتم تسجيل أي حالات إصابة محلية.وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي 84996 بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.// انتهى //07:20ت م0011