الرياض 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:مجلس الوزراء يوافق على تعديل نظام العمل.إشادة بدور معهد الإدارة في التنمية.إزالة المواقع الصناعية من أحياء مكة.فيصل بن مشعل يشهد توقيع اتفاقية جوهرة القصيم.أمير الشرقية يناقش مقترحات المواطنين والمشروعات.تأكيد على دعم الإسكان التنموي في جازان.فهد بن سلطان: نسب التعافي من «كورونا» مبشرة.أكثر من مليوني ريال لدعم الأسر بالأجهزة الذكية.الشورى يطالب باستراتيجية للتجارة الخارجية."كمّل تعليمك" تدعم 24.600 من أبناء إنسان.تعافي 1044 حالة جديدة من كورونا.الإرياني: تحالف الحوثيين والقاعدة مكشوف.. والادعاءات الزائفة لن تمر.الخارجية الأميركية لأردوغان: استضافة قادة حماس ستؤدي إلى عزل تركيا.قوات الاحتلال تهدم ثماني منشآت شرقي رام الله.تركيا في ليبيا.. انتهاكات مروعة وحروب طاحنة.أنقرة تصيب الحسكة بـ«العطش».حمدوك لبومبيو: قضية التطبيع ليست من صلاحياتنا.«كوفيد19» يبث الفوضى في مفاصل الحياة.// يتبع //07:38ت م0013