وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( العالم.. ومخاطر إرهاب إيران ) : استمرار المخاطر التي يمثلها سلوك نظام إيران في المنطقة، والتهديدات المصاحبة لذلك، وأثرها على الأوضاع الاقتصادية والأمنية والإنسانية في المناطق الـتي تتمركز فيها تلك الميليشيات الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، بات أمرا يفوق كل حدود التريث والاستيعاب، عطفا على ما تشكله هذه الممارسات الإرهابية على الأمن الإقليمي والعالمي.وأضافت :ولـعل الفصل المرتبط باستيعاب المجتمع الـدولـي لحجم هذه المخاطر والتهديدات وكذلك ضرورة اتخاذ مواقف صارمة وحازمة في سبيل ردع هذه السلوكيات يبدو أكثر وضوحا أكثر من أي وقت مضى، لا سيما بأن هـذه الممارسات الـلا مسؤولة والـتي يهدف من ورائها الـنظام الإيراني إلـى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وكذلك تصدير الإرهاب لأبعد الآفاق إقليميا ودولـيا، قد بلغت ذروة ضررها وخطرها، خاصة أن نظام طهران لـم يتورع عن المضي في أجندته رغم الـظروف الصعبة التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا المستجد، بل ظل يستمر في هـذه المنهجية الـتي يتخذها هـذا النظام عنوانا لسياساته الشيطانية، ويدعم لأجلها أذرعه وميليشياته الإرهابية في سبيل تمكينهم من المضي في ارتكاب المزيد من الجرائم والـكوارث والاعتداءات، التي تتجاوز كافة الأعراف الدولية والقيم الإنسانية.وأردفت أنه حين نعود لما ذكره وزير الخارجية البريطاني «دومينيك راب» بأن حزب الله يشكل خطرا على الأمن في لبنان، وتأكيده بأن إيران تمثل خطرا على المنطقة بسبب الأذرع التي تدعمها، وما يتفق معه في ذات السياق بما ذكره وزير الخارجية الأمريكي «مايك بومبيو» بأن الولايات المتحدة مصممة على استخدام جميع الوسائل لديها لضمان عدم تمكن إيران من الحصول على أنظمة الأسلحة المتطورة، وكذلك أنظمة الدفاع الجوي؛ لأن ذلـك يصب في مصلـحة الـعالـم بأسره، وإيضاحه بأن عدم تمديد حظر السلاح وحصول إيران على تلك الأسلحة والأموال الـتي ستأتي من بيعها سيؤدي إلـى استخدامها لإلحاق ضرر حقيقي، ليس فقط في الشرق الأوسط، ولكن في أوروبا أيضا.وختمت:فهذه التصريحات والمواقف تعتبر دلالات أخرى على حجم الاستيعاب الدولي للخطر الذي يشكله النظام الإيراني على العالم بأسره، وأنه يدرك أنه من الصعب أن يكون جزءا طبيعيا منه، وكذلك بأنه لم يعد هناك الكثير من الوقت أو الخيارات في سبيل أن يتخذ المجتمع الدولي موقفا يمنع نظام طهران من المضي في تهديد الأمن الإقليمي والدولي.// انتهى //07:39ت م0016