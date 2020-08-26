السيح 06 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واستقيم جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج يوم غد الخميس ، اللقاء التعريفي لطلاب وطالبات السنة التحضيرية "عن بعد" للعام الجامعي الجديد 1442هـ .ويشمل البرنامج لقاء الطلاب والطالبات بمعالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز الحامد ، ولقاءات مع عمداء العمادات المساندة ذات العلاقة ، تتناول الأنظمة واللوائح والبرامج والخدمات بالجامعة ، التي تمكن الطلاب والطالبات المستجدين من شق طريقهم بنجاح خلال دراستهم الجامعية.// انتهى //08:18ت م0018