عام / جامعة الأمير سطام تقيم لقاءً تعريفياً عن بعد لطلاب السنة التحضيرية
الأربعاء 1442/1/7 هـ الموافق 2020/08/26 م واس
السيح 06 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واس
تقيم جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج يوم غد الخميس ، اللقاء التعريفي لطلاب وطالبات السنة التحضيرية "عن بعد" للعام الجامعي الجديد 1442هـ .
ويشمل البرنامج لقاء الطلاب والطالبات بمعالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز الحامد ، ولقاءات مع عمداء العمادات المساندة ذات العلاقة ، تتناول الأنظمة واللوائح والبرامج والخدمات بالجامعة ، التي تمكن الطلاب والطالبات المستجدين من شق طريقهم بنجاح خلال دراستهم الجامعية.
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08:18ت م
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