المدينة المنورة 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - ليوم غد الأربعاء, تضمنت نشاطا للرياح السطحية وتدني مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع.وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة السابعة مساء .//انتهى//08:37ت م0019