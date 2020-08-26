تقرير الوكالة الموريتانية للأنباء ضمن النشرة الاقتصادية لاتحاد وكالة الأنباء العربية (فانا)نواكشوط 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واسأكدت شركة "معادن موريتانيا" أنها "ستوفر جميع الخدمات للحاصلين على رخص التنقيب دون مضايقة، وستطبق القانون بهدف خدمة الجميع، مبينة أن هدفها العمل على مصلحة الجميع، داعية إلى إكمال كل الإجراءات القانونية في أسرع وقت، ومراعاة كل ضوابط العمل، واحترام قواعد السلامة.وأوضحت الشركة أن العائدات المالية للتراخيص، "موجهة لمجالات تخدم القطاع، وتسهم في تطويره وتحسين ظروف العمل، مشددة على أنها ستطبق كل القوانين سواء ما يتعلق منها بحقوق المنقبين والمستثمرين من تكوين، وتوفير للظروف المناسبة للعمل، أو فيما يتعلق بواجباتهم المنصوص عليها في النصوص القانونية حيز التنفيذ.وبينت أنها باشرت عملها الميداني فور إنشائها وتعيين إدارتها، إدراكاً منها لأهمية هذا القطاع، متناولة الأعمال التي قامت بها خلال هذه الفترة ومنها إعداد لوائح بالمنقبين عن الذهب بالأسماء، والأرقام الوطنية، وكذا بمواطن عملهم، بكل التفاصيل والمعلومات الضرورية، وحصر أبزر المشاكل التي تعترض العاملين في المجال، وحلها، أو اقتراح حلول لها وبدء العمل على ذلك.وعملت على إعداد تطبيق يعتمد على قاعدة بيانات تم إنجازها، تمكن من توفير المعلومات المطلوبة على مدار الساعة، وهو ما يضمن انسيابية العملية ويمكن من رقابة جيدة للعمل.وأكدت أنها قامت بتوفير معدات في مناطق التنقيب، ووفلات تجهيزات بعض الخدمات الضرورية في مناطق التنقيب كالمياه الصالحة للشرب، كما فتحت 11 منطقة جديدة أمام المنقبين، وكانت مصنفة مناطق عسكرية مغلقة، وبنت سياجا حول مركز الزويرات، وأعادت تأهيل الطريق المؤدية إليه، وبدأت أشغال ترميم وصيانة مركز الشامي.وكشفت الشركة أنها انطلقت في عملها من المعالم التي وردت في البرنامج الانتخابي للرئيس محمد ولد الشيخ محمد أحمد الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، مشيرة إلى أن إنشاء الشركة يدخل ضمنها، حيث تعهد بتوطيد البنى التحتية الداعمة للقطاع المعدني، والرفع من جاذبيته، ومن مردوديته وانعكاساته الاقتصادية، كما التزم بتحفيز مشاركة الاستثمار الوطني في القطاع، وتنويع الإنتاج، وتشجيع الصناعات التحويلية.//انتهى//10:01ت م0027