طرابلس 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، لقاء رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع وكيل وزارة الداخلية العميد خالد مازن ،موضحة أن السراج شدد خلال اللقاء على ضرورة تسهيل إجراءات منح تصاريح التظاهر السلمي.وأشارت الصحف إلى مطالبة القائد العامة للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، الحكومة بالعمل على إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء في غضون عشرة أيام، وتوفير الوقود للجنوب، وطالب المشير بضرورة أن يعيش المواطن حياة كريمة ، وبضرورة حلحلة المُختنقات الضرورية واليومية ومنها: التأكيد على إنهاء إشكالية انقطاع التيار الكهربائي في فترة أقل من عشرة أيام.وواصلت اهتمامها بالأوضاع الأمنية، موضحة تواصل مظاهرات الغضب الشعبي من قبل شباب العاصمة طرابلس وعدة مدن احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية واستشراء الفساد في مؤسسات الدولة والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عنها، وتزايد عدد المتظاهرين في اليوم الثالث بعد ما وصفوه الفشل الحكومي وخطاب رئيس المجلس الرئاسي .ونقلت دعوة تحالف القوى الوطنية، كل الأطراف إلى تحمل المسؤولية والعمل على إنجاز السلام عبر الجلوس إلى طاولة الحوار والوصول إلى حل سلمي بإرادة حقيقية للتغيير تنهي هذه الأزمة في ليبيا.// انتهى //10:14ت م0028