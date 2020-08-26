بيروت 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بإعلان رئيس الوزراء السابق سعد الحريري أنه غير مرشح لتولي رئاسة الحكومة الجديدة في ظل تعثر المساعي لحل الأزمة الحكومية تزامنا مع تصاعد حدة الأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية وارتفاع كبير في أعداد الوفيات والمصابين بفيروس كورونا.وتطرقت إلى شن المقاتلات الحربية الإسرائيلية غارات جوية أمس على قطاع غزة استهدفت أراض زراعية شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع من دون أن تسفر عن وقوع إصابات بشرية.وأخبرت صحف الأربعاء عن تأكيد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في تصريح أمس بأن حزب الله الإرهابي يشكل خطراً على الأمن في لبنان ،مشيراً إلى أن إيران تمثل خطراً على المنطقة بسبب الأذرع التي تدعمها.ولفتت الانتباه إلى إعلان مكتب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان أمس أن لو دريان أبلغ نظيره الإيراني محمد جواد ظريف بأنه قلق من أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة.وأشارت صحف بيروت إلى إعلان الصين أمس إن طائرة تجسس أمريكية اخترقت منطقة حظر جوي يستخدمها جيشها لإجراء تدريبات بالذخيرة الحية، مطالبة واشنطن بالتوقّف فوراً عن ما وصفتها بالاستفزازات.// انتهى //10:21ت م0029