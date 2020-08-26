أبها 07 محرم1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واسنظمت الغرفة التجارية الصناعية بأبها أمس، الورشة الافتراضية للمطورين العقاريين، بالتعاون مع فرع وزارة الإسكان بعسير، بهدف التوعية وتوضيح آلية الشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص.وناقش المشاركون الفرص الاستثمارية بقطاع الإسكان للمطورين العقاريين والقطاع الخاص، والتعريف بالبرامج المقدمة لدعم المطورين، وطرق دعم المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأساليب تعزيز دور القطاع العقاري بالمنطقة، إلى جانب التعريف بمركز خدمات المطورين " إتمام" ، والخدمات التي يتم تقديمها للمطورين، مع تسليط الضوء على الشركاء والشراكات الاستراتيجية للمركز، واستعراض إنجازاته، ومتطلبات الترخيص لمشاريع البيع على الخارطة.// انتهى //10:23ت م0031