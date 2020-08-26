القاهرة 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم ، مشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القمة الثلاثية بين مصر والأردن والعراق في العاصمة الأردنية عمّان، بحضور العاهل الأردني عبد الله الثاني ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.وأشارت إلى أن القمة الثلاثية أصدرت في ختام أعمالها بيانًا مشتركًا أكد على أهمية تعزيز التعاون المشترك، والسعي لتكامل الموارد بين البلدان الثلاثة، وأهمية التنسيق لتسوية الأزمات في سوريا وليبيا واليمن، ومنع التدخلات الخارجية.ولفتت النظر إلى إعلان وزارة الصحة والسكان المصرية أمس تسجيل 141 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا بالإضافة إلى 18 حالة وفاة، ليصل بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 97619 حالة، وإجمالي الوفيات 5298 حالة وفاة.وسلّطت الضوء على مباحثات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس، بالعاصمة السودانية الخرطوم مع كل من رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، والتي تناولت رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والتعاون الأمني، ومفاوضات السلام السودانية.وأخبرت عن تصاعد حدة المظاهرات في العاصمة الليبية طرابلس والعديد من مدن الغرب الليبي، للمطالبة بتحسين مستوى المعيشة، والتنديد بانتشار الفساد وانقطاع الخدمات كالكهرباء والماء.وتحدثت عن مطالبة الرئيس التونسي قيس سعيد من البرلمان تحديد جلسة لمنح الثقة للحكومة الجديدة، وذلك بعدما أعلن رئيس الوزراء المكلف هشام المشيشي تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة عن الأحزاب، للنأي عن الصراعات السياسية وإنعاش الاقتصاد المتعثر.// انتهى //10:32ت م0032