رام الله 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، سبعة فلسطينيين من أنحاء متفرقة من محافظة رام الله والبيرة.وقالت مصادر محلية وشهود في المحافظة، إن قوات الاحتلال اعتقلت كلاً من: شجاع درويش، وفادي حمد غانم، ومصعب سعيد، من بلدة بيرزيت شمال رام الله، وعمر أبو غوش من الطيرة، ورأفت أبو ربيع، وماهر اشريتح من المزرعة الغربية، وعرفات ناصر من دير قديس، وهو من سكان قرية أبو قش، وذلك بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.// انتهى //10:36ت م0034