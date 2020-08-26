السيح 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واستقيم جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج غداً، اللقاء التعريفي لطلاب وطالبات السنة التحضيرية "عن بعد" للعام الجامعي الجديد 1442هـ، وذلك عبر البث المباشر من مقر الجامعة بمدينة السيح.ويشمل البرنامج لقاء الطلاب والطالبات بمعالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز الحامد، ولقاءات مع عمداء العمادات المساندة ذات العلاقة، تتناول الأنظمة واللوائح والبرامج والخدمات بالجامعة، التي تمكن الطلاب والطالبات المستجدين من إكمال طريقهم بنجاح خلال دراستهم الجامعية .// انتهى //11:18ت م0045