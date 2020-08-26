نجران 07 محرم 1442هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واسنظمت جامعة نجران ممثلة في عمادة السنة التحضيرية اليوم، البرنامج التعريفي للطلاب المستجدين "عن بعد"، وذلك عبر نظام إدارة التعلم الإلكتروني، ويستمر يومين .ويشمل برنامج التهيئة للطلاب المستجدين في يومه الأول التعريف بالسنة التحضيرية، وشرح لوائح القبول والتسجيل والجداول الدراسية، إلى جانب تنوير الطلاب بوحدات الإرشاد الأكاديمي في الجامعة ودورها في مساعدة الطالب الجامعي وتذليل كافة الصعوبات التي تعترضه، وكذلك تعريف الطلاب بما تقدمه عمادة شؤون الطلاب ومهامها في صقل مهاراتهم، فيما يتضمن اليوم الثاني للبرنامج شرح نظام التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد وكيفية استخدامه .//انتهى//11:20ت م0046