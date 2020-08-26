طوكيو 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واسأغلقت الأسهم اليابانية مستقرة اليوم مع اختيار مستثمرين جني أرباح عقب تعافي المؤشر نيكي لوقت قصير ليرتفع إلى مستويات ما قبل الجائحة في الجلسة السابقة، بينما دعم المعنويات بشكل عام ضعف الين واستمرار الآمال بالتوصل لعلاج لكوفيد-19.وتراجع المؤشر نيكي 0.03 % مسجلاً 23290.86 نقطة. وكان قد أغلق مرتفعا 1.35 % يوم الثلاثاء. وهذا أعلى مستوى منذ 21 فبراير مع ترحيب مستثمرين بدلائل على اقتراب باحثين من علاج لفيروس كورونا.وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.05 % ليسجل 1624.48 نقطة.// انتهى //11:31ت م0049