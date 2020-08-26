تونس 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، تحديد مجلس نواب الشعب التونسي يوم 01 سبتمبر القادم، لعقد جلسة منح الثقة من عدمها للحكومة المقترحة من طرف رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي.وأخبرت عن تسجيل تونس خلال الـ 24 ساعة الماضية، 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، مشيرةً إلى أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 3069 إصابة .وأشارت في الشأن المغاربي إلى انطلاق العديد من المظاهرات، في مناطق مختلفة من العاصمة الليبية طرابلس ومدينة مصراتة، احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية .وأوردت تحذّير وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ، من وقوع كارثة في مياه المتوسط في ظل استمرار تركيا في عمليات التنقيب غير القانونية في منطقة متنازع عليها مع اليونان، داعيًا الطرفين إجراء محادثات لخفض التوتر بينها والتوصّل إلى حل.// انتهى //12:02ت م0060