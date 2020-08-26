القدس - طولكرم 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ستة فلسطينيين من محافظتي القدس وطولكرم.وأفادت مصادر فلسطينية في المحافظتين بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت محمد نايف عبيد، ومعاذ الأشهب وعرفات نجيب ومصطفى الترهوني ، وذلك بعد مداهمة منازلهم في القدس المحتلة.من جهةً أخرى اعتقلت قوات الاحتلال لؤي راسم أبو شقير ، بعد مداهمة منزله في مخيم نور شمس، والأسير المحرر ناصر أسامة نصار من منزله في بلدة عنبتا شرق طولكرم.// انتهى //12:09ت م0063