سياسي / قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل ستة فلسطينيين من القدس وطولكرم
الأربعاء 1442/1/7 هـ الموافق 2020/08/26 م واس
القدس - طولكرم 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واس
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ستة فلسطينيين من محافظتي القدس وطولكرم.
وأفادت مصادر فلسطينية في المحافظتين بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت محمد نايف عبيد، ومعاذ الأشهب وعرفات نجيب ومصطفى الترهوني ، وذلك بعد مداهمة منازلهم في القدس المحتلة.
من جهةً أخرى اعتقلت قوات الاحتلال لؤي راسم أبو شقير ، بعد مداهمة منزله في مخيم نور شمس، والأسير المحرر ناصر أسامة نصار من منزله في بلدة عنبتا شرق طولكرم.
// انتهى //
12:09ت م
0063