أبها 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واسشاركت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الملك خالد خلال صيف 1441هـ , بعدد من المبادرات ضمن مشروع الجامعة " مبادرون "، ومبادرة حسن الوفادة، وذلك بالتعاون مع كليات الجامعة، والتي استهدفت جميع أفراد وفئات المجتمع من سكان منطقة عسير وزوارها .وقدمت العمادة عدداً من المبادرات ضمن مشروع "مبادرون" تناولت عدداً من البرامج التدريبية، وكذلك شراكات مجتمعية، إضافة إلى برامج تدريبية أخرى ضمن مبادرة حسن الوفادة.وأوضح عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة الدكتور عمر بن علوان عقيل أن عدد الساعات التدريبية التي تم تنفيذها ضمن مشروع "مبادرون" بلغت 22 ساعة تدريبية، تم تقديمها لأكثر من 14 ألف مستفيد ومستفيدة، مشيراً إلى أن العمادة ركزت على إقامة دورات تدريبية تتماشى مع متطلبات المرحلة.وأضاف أن العمادة شاركت ضمن مشروع "مبادرون"، بالتعاون مع كلية الشريعة وأصول الدين خلال شهر رمضان الماضي ببرنامج " رمضانك قرآن "، وذلك في عدد من الفروع بمشاركة 19 عضواً، حيث بلغ عدد المستفيدين من البرنامج 1965 مستفيداً ومستفيدة.وبيّن الدكتور عمر أن العمادة قدّمت في إطار مبادرة حسن الوفادة عدداً من الدورات التدريبية عن بعد، بالتعاون مع كلية العلوم الطبية التطبيقية بخميس مشيط، واستهدفت طلاب وطالبات الجامعة وسكان منطقة عسير وزوارها بواقع 8 ساعات تدريبية بلغ عدد المستفيدين 2865 مستفيداً ومستفيدة.أيضًا قدمت العمادة عدداً من المبادرات والبرامج ضمن مبادرة حسن الوفادة بالتعاون مع فرع الجامعة بتهامة، حيث بلغ عدد المستفيدين من مجمل مبادرات فرع الجامعة بتهامة 11500 مستفيد ومستفيدة.كما قدمت العمادة بالتعاون مع كلية العلوم والآداب بمحافظة ظهران الجنوب، مبادرات وبرامج بلغ عدد المستفيدين والمستفيدات من مجمل فعاليات الكلية بظهران الجنوب 740 مستفيداً ومستفيدة.وفي محافظة سراة عبيدة قدمت العمادة بالتعاون مع كلية العلوم والآداب بالمحافظة, مبادرة " التوعية بالسلامة والصحة للزوار والأهالي "، ومبادرة تفعيل شعار حسن الوفادة (تنزه بحذر)، إضافة إلى مبادرة توعوية خاصة بفعالية الأسر المنتجة في المحافظة، وكذلك المشاركة في سباق المحافظة للدراجات الهوائية، إلى جانب التوعية الاحترازية في مستشفى سراة عبيدة، حيث بلغ عدد المستفيدين من مجمل مبادرات وبرامج العمادة في المحافظة 380 مستفيداً ومستفيدة.// انتهى //12:13ت م0065