المدينة المنورة 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واساعتمد صاحب السمو الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة خطة العودة للدراسة للفصل الدراسي الأول بالجامعة للعام الجامعي 1442هـ، وذلك ضمن جهود الجامعة لاستمرار العملية التعليمية وتطبيق بروتوكول الإجراءات الصحية وحماية منسوبي وطلبة الجامعة خلال جائحة فيروس كورونا.وثمّن سموه توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - والتي تؤكد حرصها على سلامة المواطن والمقيم على حدٍ سواء، وأن التوجيهات الأخيرة المتعلقة بعودة الدراسة تجسّد الاهتمام والعناية بهذا الجانب، منوهاً بحرص ومتابعة معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ حرصه لكل ما من شأنه استمرار العملية التعليمية وتجويدها في ظل الجائحة, بما يحقق رسالة الجامعة، ويسهم في تنفيذ أهدافها، ويحقق المخرجات التعليمية والبحثية المنشودة بكفاءة عالية، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة العربية السعودية والعالم بأسره المتمثلة في جائحة فيروس كورونا .وأبان سموه أن الجامعة الإسلامية تتفرد من بين الجامعات السعودية بأن أغلب طلابها من غير السعوديين، ويحظون بالرعاية والسكن والخدمات اللازمة داخل الحرم الجامعي، بدعم من حكومتنا الرشيدة - أيدها الله -، مضيفاً أن بعض الطلاب الدارسين بالجامعة قد غادر إلى بلده وقد يتأخر في العودة إلى مقر الدراسة، لذا فقد أصدرت الجامعة خطة تفصيلية للعودة للدراسة الجامعية لتوضيح أسلوب الدراسة، وسياسة التسجيل، والوسائل التعليمية المتاحة، والإجراءات الاحترازية اللازمة للعودة لكافة الأنشطة التعليمية وغيرها.وأشار سمو رئيس الجامعة إلى أن الخطة التي أصدرتها الجامعة تؤكد على أن محور نجاحها هو الاستجابة والالتزام, وتحمّل المسؤولية من جميع منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وموظفين وطلاب، مؤكداً أن الخطة غطّت جوانب الدراسة، والتأجيل والاعتذار عن الدراسة, والتسجيل, والقاعات الدراسية، وإستراتيجيات التدريس المتّبعة في التعليم عن بعد، والإجراءات الاحترازية في القاعات الدراسية التي تعتمد الدراسة فيها حضورياً، والمعامل والتدريب الميداني، والإجراءات الاحترازية في المساجد والمصليات، والسكن الجامعي، والدورات التدريبية وبرامج خدمة المجتمع.// انتهى //12:17ت م0066