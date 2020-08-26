مقديشو 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واسقُتل 19 عنصرًا من حركة "الشباب" المسلحة في عملية عسكرية شنتها القوات الخاصة الصومالية في منطقة دار السلام التابعة لمدينة أوديجلي بمحافظة شبلي السفلى جنوب الصومال.ونقلت وكالة الأنباء الصومالية، عن قائد كتيبة في الجيش الصومالي العقيد إسماعيل عبدالمالك مالن قوله ، إن القوات الخاصة نجحت في تصفية اثنين من القيادات البارزة وسبعة عناصر من الحركة عندما استهدفت تجمعًا لهم في منطقة دار السلام.وأضاف مالن، أن القوات الخاصة تلقت معلومات حول تجمع عناصر الحركة، وتحركت على الفور وتمكنت من الاستيلاء على أسلحة ومعدات عسكرية كانت بحوزة الحركة وتدمير تلك القاعدة بالكامل ، مشيرًا إلى مقتل 10 عناصر أخرى من حركة المسلحة جراء غارة جوية وإصابة آخرين خلال ملاحقة عناصر الحركة.// انتهى //12:22ت م0067