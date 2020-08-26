الرباط 07 محرم 1442 ه الموافق 26 اغسطس 2020 م واسواصلت الصحف المغربية الصادرة اليوم متابعتها للوضعية الوبائية بالمغرب في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والتي وصلت إلى أكثر من 54 ألف إصابة و955 حالة وفاة إلى حدود يوم أمس، وذكرت أن معظم الإصابات والوفيات تتركز في أربع مدن كبرى.وتناقلت الصحف إعراب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن تضامن المنظمة المطلق واللامشروط مع القضية الفلسطينية والقدس اللتين تشكلان القضية المركزية للمنظمة، مبرزا أن مبادرة السلام العربية تشكل خيارا إستراتيجيا وفرصة تاريخية، يجب أن يستند إليها الحل السلمي العادل والشامل للصراع العربي الإسرائيلي.واهتمت الصحف بإعلان رئيس الوزراء التونسي المكلف هشام المشيشي عن تشكيل حكومة جديدة مستقلة عن الأحزاب، تتكون من وزراء تكنوقراط، تضم 28 عضوا، وستنكب على العمل على استحقاقات التونسيين العاجلة.وفي الشأن الليبي، تناقلت الصحف دعوة رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح للأجهزة الأمنية لحماية المتظاهرين في طرابلس، وذلك تعليقا على المظاهرات التي شهدتها المدينة على خلفية سوء الخدمات اليومية المعيشية والصحية.واهتمت الصحف بالمباحثات التي جرت في مالي بين المجلس العسكري الحاكم وبعثة المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا، بشان مستقبل البلاد، لافتة إلى أن ثلاثة أيام من المباحثات انتهت دون التوصل إلى أي اتفاق بشأن عودة الحكم الدستوري إلى البلاد.// انتهى //12:27ت م0068