جدة 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واساستقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في مكتبه بمقر الأمانة العامة بجدة اليوم, سفير كوت ديفوار لدى المملكة العربية السعودية المندوب الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي إدريس كوليبالي.وجرى خلال المقابلة تأكيد أهمية تعزيز علاقات التعاون بين منظمة التعاون الإسلامي وكوت ديفوار وسبل تعزيزها في شتى المجالات.وثمّن الأمين العام دور كوت ديفوار داخل المنظمة وفي العمل الإسلامي المشترك.كما بحث الجانبان أهم المسائل ذات الاهتمام المشترك وخاصة القضايا الأفريقية ومكافحة الإرهاب وجهود منظمة التعاون الإسلامي للاستجابة لجائحة كورونا.// انتهى //12:27ت م0069