مكة المكرمة 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واسقدّمت مدينة الملك عبد الله الطبية في العاصمة المقدسة خدماتها لأكثر من 76 ألف مستفيد وذلك من خلال العيادات الافتراضية للمرضى والمستفيدين من خدماتها في العيادات الخارجية.وخصصت مدينة الملك عبد الله الطبية هذه الخدمة ضمن إجراءاتها الوقائية للحد من انتشار كورونا منذ بدء الجائحة، لتتيح للمرضى التواصل المباشر بين الأطباء ومرضاهم أثناء الموعد المحدد لكل مريض، من خلال الاتصال الهاتفي الذي يقوم به الطبيب المعالج للاطمئنان على صحة المرضى للإجابة على استفساراتهم كافة من خلال أكثر من 626 عيادة تعمل أسبوعياً، وذلك عن طريق التواصل عبر الرسائل النصية معهم بعدم الحضور واعتماد التواصل الهاتفي مع الطبيب المعالج في يوم الموعد نفسه.يذكر أن هذه الخدمة خصصت لجميع العيادات الاستشارية التي شملت صحة القلب، طب وجراحة العيون، الأورام وأمراض الدم، الأنف والأذن والحنجرة، الأعصاب وجراحة العمود الفقري، العيادات التخصصية للعظام، الجراحات التخصصية، جراحة الأورام، وكذلك أمراض الجهاز الهضمي والباطنة.// انتهى //12:32ت م0071