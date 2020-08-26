الرياض 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس2020 م واسكرّم مركز البحوث والتواصل المعرفي بمقر المركز أمس , عبدالله بن علي الوادعي ، وهيثم محمود السيد من منسوبي وحدة دراسات الصين والشرق الأقصى ، بعد فوزهما بجائزة التواصل الثقافي التي نظمتها سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى الرياض بمناسبة الذكرى الـ30 لتأسيس العلاقات بين السعودية والصين.حضر حفل التكريم سفير جمهورية الصين لدى المملكة تشين وي تشينغ مع وفد من دبلوماسيي السفارة وموظفيها، والملحق الثقافي السعودي السابق بسفارة السعودية في الصين الدكتور صالح الصقري، ورئيس المركز الدكتور يحيى محمود بن جنيد، وعدد من الباحثين والعاملين بالمركز.وألقى السفير تشينغ كلمة هنّأ فيها الفائزَين، ، لحصولهما على جائزة مقاطع الفيديو القصيرة المخصصة لمحتوى تضامن الشعبين السعودي والصيني في ظل أزمة جائحة "كورونا".وقال السفير الصيني: العلاقات بين البلدين مبنية على الثقة والتواصل الشعبي والثقافي والتعاون والتفاهم على مبدأ المنفعة المتبادلة، واليوم أشكر هذه المبادرة من المركز لتكريم الفائزَين بهذه الجائزة، وأشكر الدكتور صالح الصقري الذي أسهم في التهيئة لمشروع تدريس اللغة الصينية في السعودية.وأضاف : لقد منحنا جوائز لأربعة فائزين من السعودية وهذا يجسد حقيقة التضامن بين البلدين والشعبين، وأنتهز هذه الفرصة لتجديد التقدير للإخوة في المركز، ولشكر إسهاماتهم وجهودهم.بعد ذلك ألقى الدكتور صالح الصقري كلمة ثمن فيها جهود المركز وتبنيه طلاب الدراسات الصينية وغيرها، مؤكداً أنها بداية جديدة في تاريخ العلاقات المعرفية بين البلدين، وسيكون لأبناء المملكة دور كبير في هذا المجال، وما يبذله المركز من جهود سوف يثمر عن نتائج طيبة.//انتهى//14:51ت م0121