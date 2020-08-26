الدمام 7 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واسطرحت أمانة المنطقة الشرقية عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص"، مجموعة من الفرص الاستثمارية للمستثمرين والراغبين بالاستثمار في مجالات وأنشطة عدة، من أبرزها مجالات مراكز الأعمال ومجمعات التجارة.وأوضح المتحدث الرسمي بالأمانة محمد الصفيان، أن الأمانة دعت المستثمرين ورجال الأعمال إلى المنافسة عبر طرحها 14 فرصة للراغبين في الاستثمار في هذه المجالات، لمواقع متعددة، مبيناً أنه يمكن للمستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالتنافس الاطلاع على الفرص الاستثمارية وتفاصيل المنافسة من خلال بوابة الاستثمار البلدي، والتطبيق الذكي"فرص".// انتهى//14:58ت م0122