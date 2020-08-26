جدة 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة ، اجتماع اللجنة التنفيذية للجنة الحج المركزية.وخلال الاجتماع قدمت الجهات المشاركة شرحاً عن خططها المستقبلية لموسم حج العام المقبل ، التي تشمل جوانب صيانة المرافق ومشاريع البُنى التحتية ، كما تمت مناقشة سُبل تطوير منظومة الخدمات المتعلقة بضيوف الرحمن بما يضمن تقديم أرقى الخدمات لهم.وناقش الاجتماع الخطوات التحضيرية لحلقة نقاش الحج السنوية ، والتي تناقش فيها الجهات ذات العلاقة بعد نهاية حج كل عام ، سبل تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في جوانب الإسكان والإعاشة والنقل والخدمات والمرافق والاستقبال والتوديع.كما طرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.وكان صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة ، رئيس لجنة الحج المركزية ، قد وجّه بتشكيل لجنة تنفيذية للجنة الحج المركزية برئاسة سمو نائبه ، تجتمع بشكل دوري لمناقشة استعدادات وخطط الجهات لموسمي الحج والعمرة ، والرفع بتوصياتها للجنة الحج المركزية.// انتهى //14:59ت م0123