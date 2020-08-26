عرعر 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واسنظمت الكلية التقنية بعرعر , أمس برنامجا بعنوان "تهيئة المتدرب الجديد" ، يستهدف المتدربين المستجدين في جميع المنشآت التدريبية، وذلك على مسرح الكلية بعرعر وسط إجراءات احترازية للوقاية من فايروس كورونا.ويتناول البرنامج الذي يستمر مدة ثلاثة أيام , التعريف بالمؤسسة وأهدافها وإستراتيجياتها التدريبية، ومساعدة المتدرب على فهم حقوقه وواجباته في منشأته التدريبية، كما يهدف إلى ترسيخ روح الانضباط بالمتدرب من اليوم الأول.وأوضحت الكلية التقنية بعرعر أن هذا البرنامج من أبرز ملامح التقويم للخطة الإستراتيجية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وأحد البرامج التي تساعد المتدربين المستجدين من الملتحقين حديثا بالمنشآت التدريبية على التكيف السريع مع النظامالتدريبي بالمؤسسة.// انتهى //15:00ت م0124