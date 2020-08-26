نجران 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واسأكد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، ضرورة توثيق تراث وثقافات مجتمع المنطقة في أرجائها كافة، ليكون مرجعًا تاريخيًّا وتعريفيًّا بالمنطقة.جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس نادي نجران الأدبي الثقافي سعيد بن علي آل مرضمة، وأعضاء اللجنة الثقافية بالنادي، حيث اطلع سموه على أحدث إصدارات النادي، وعلى جهوده في إحياء فعاليات أثناء جائحة كورونا، استهدفت مجموعة واسعة من المجتمع والمثقفين والأدباء، عبر الاتصال عن بعد.وشاهد سموه فيلمًا وثائقيًا من إنتاج النادي، بعنوان "على تخوم الربع الخالي"، يجسد ثقافة مجتمع الصحراء بمحافظة شرورة، مستشهدًا سموه بإعجاب صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- بتراث المحافظة وثقافتها في إحدى زياراته، ليطلق عليها آنذاك "سرورة"، لما تبثه من سعادة وسرور في قلب زائرها.// انتهى //15:02ت م0125