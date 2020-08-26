الدمام 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بالإمارة اليوم، القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بالظهران نيكول مانز بعزاوي، التي قدمت للسلام على سموه بعد تعيينها في منصبها.ونوه سموه في مستهل اللقاء بعلاقات الصداقة الوثيقة التي تربط المملكة بالولايات المتحدة الأمريكية، وما شهدته على مدى أكثر من 75 عاماً، من التعاون والعمل المشترك لمصلحة البلدين، مؤكداً أن العلاقات السعودية – الأمريكية تشهد تطوراً في مختلف المجالات، وآفاق التعاون واسعة ومتنوعة، متمنياً سموه للقنصل العام الأمريكي بالظهران طيب الإقامة في المملكة، والتوفيق في مهام عملها.كما جرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين.من جانبها عبرت نيكول مانز عن سعادتها بلقاء سمو أمير المنطقة الشرقية، مقدرةً ما يحظى به المقيمون الأمريكيون في المنطقة الشرقية والمملكة عموماً من اهتمام، وما قدمته المملكة من أجل سلامة وصحة المقيمين على أرضها أثناء جائحة كورونا، معربةً عن تطلعها لتعزيز العلاقات بين البلدين، متمنيةً للمملكة حكومةً وشعباً مزيداً من التقدم والازدهار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهما الله.//انتهى//15:02ت م0126