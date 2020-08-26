الجبيل 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واسعقدت لجنة الاستدامة والتكامل الصناعي بالجبيل عبر الاتصال المرئي اليوم اجتماعها الثاني برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى بن محمد المهدي، ومشاركة عدد من رؤساء الشركات الصناعية.واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع مؤشرات الأداء لمدينتي الجبيل ورأس الخير الصناعيتين، التي تناولت الاستثمارات الصناعية والسكنية والتجارية والقوى العاملة والسكان والتعليم، كما استعرضت اللجنة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بمدينتي الجبيل الصناعية ورأس الخير الصناعيتين، فيما قدم رؤساء اللجان الفرعية عرضًا للإنجازات والخطط المستقبلية التي تضمنت لجنة البيئة ولجنة الخدمات المشتركة ولجنة السلامة، إضافة إلى لجنة التكامل الاقتصادي.وتسعى لجنة الاستدامة والتكامل الصناعي إلى تفعيل التنسيق والتعاون والتواصل المشترك بين الصناعات لتعزيز الميزة التنافسية والكفاءة التشغيلية للشركات العاملة في مدن الهيئة الملكية وتعزيز العلاقات بين جميع الأطراف مما يساهم في تطبيق مفهوم التكامل الصناعي بالمدينة.// انتهى //15:06ت م0127