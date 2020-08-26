الرياض 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واسعقد فريق عمل العمليات (3/أ) للعمليات والتدريب بالقوات المسلحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم, اجتماعه الـ29 -عبر الاتصال المرئي-، بمشاركة ممثلين عن القيادة العسكرية المواحدة وممثل عن الشؤون العسكرية بدول مجلس التعاون.وناقش الاجتماع آخر ما تم التوصل إليه من دراسات ومقترحات في الاجتماعات السابقة، حيث يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة الاجتماعات المقررة استكمالا للاجتماعات الخليجية العسكرية المشتركة لمتابعة ومناقشة الموضوعات كافة التي تخص أوجه التعاون بين القوات المسلحة الخليجية لتحقيق المزيد من التقدم والتطور، وتقوية أواصر التعاون والتكامل العسكري المشترك فيما بينها.// انتهى //15:08ت م0128