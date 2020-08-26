الدمام 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واسعقدة إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية اليوم الاجتماع الدوري (عن بعد) للجنة الاستعداد لبدء العام الدراسي القادم 1442هـ، للوقوف على اكتمال الاستعداد لبدء الدراسة، برئاسة مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور ناصر الشلعان، ومشاركة أعضاء وعضوات اللجنة.وتم خلال الاجتماع الوقوف على عمليات استكمال الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد 1442هـ، بما يتوافق الخطط والبرامج والمشروعات وتوفير جميع المستلزمات وتجهيزات التقنية والاتصالات لاستمرار العملية التعليمية (عن بعد) بفاعلية وجودة لضمان بداية عام دراسي جاد وحافل بالإنجازات والعطاء، وبما يحقق تطلعات حكومتنا الرشيدة - أيدها الله -.// انتهى //15:09ت م0130