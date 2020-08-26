الأحساء 7 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واساختتمت الكلية التقنية للبنات في محافظة الأحساء اليوم؛ برنامج تهيئة المتدربات المستجدات للفصل التدريبي الأول 1442هـ، والبالغ عددهم 385 متدربة، وسط إجراءات احترازية ووقائية متكاملة، واستمر على مدى ثلاثة أيام.وجرى خلال البرنامج التعريف بأبرز الحقوق والواجبات ومتطلبات ومميزات الالتحاق بالكلية، ولوائح السلوك والمخالفات، وتخصصات الكلية، وصندوق المتدربين، وإجراءات القبول والتسجيل، والإجراءات الاحترازية والسلامة، وشرح برنامج رايات، والتدرب الإلكتروني، إضافة إلى توضيح خدمات التوجيه والإرشاد.وأوضحت مديرة العلاقات العامة والإعلام بالكلية هدى النعيم، أن برنامج التهيئة تضمن حضور المتدربات وفق مجموعات وإجراءات احترازية متبعة، وتحقيق التباعد الاجتماعي؛ حيث جرى تعريف وتهيئة المتدربات المستجدات على البيئة التدريبية، واكتسابهم المعرفة والفهم المناسب لبيئة التدريب واللوائح والأنظمة.// انتهى//15:09ت م0131