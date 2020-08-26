الدمام 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس حملة تطهير وتعقيم 850 موقعاً في مدينة الدمام، بمشاركة 480 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، واستخدام 155991 لتراً من المعقمات والمطهرات.وأكدت الأمانة حرصها ومتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة واستمرار حملات تعقيم وتطهير الشوارع والأماكن العامة كافة إضافة إلى استمرار الجولات الرقابية في مختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.من جانب آخر استقبلت أمانة الشرقية عبر مركز البلاغات ( 940 ) 357 بلاغاً من المواطنين والمقيمين حول صيانة الطرق وشبكات الخدمات العامة ونظافة الحدائق العامة، إضافة إلى بلاغات عدم التقييد بالإجراءات الاحترازية وعدم وجود معقمات وعدم تطهير عربات التسوق وتكدس داخل المُنشآت التجارية والأسواق المركزية.//انتهى//15:10ت م0132