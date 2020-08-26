الطائف 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واسكسب المنتخب السعودي تحت 19 عامًا المناورة التي جمعته أمس بفريق درجة الشباب بالنادي الأهلي بنتيجة 5-0، التي أقيمت على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان والمزمع انطلاقها منتصف أكتوبر المقبل.وجاءت أهداف "الأخضر" عن طريق عيسى الذكر الله "هاتريك" 3 أهداف وأحمد الغامدي، وزياد الجهني.وأشرك المدير الفني الهولندي دامين هيرتوج في بداية المباراة: مشاري سنيور في حراسة المرمى، وبندر درويش، ومناف أبو يابس، وعلي العبسي، وفهد الدوسري، وأحمد الغامدي، وزياد الجهني، ونواف العصيمي، وسعد الناصر، وحسن العلي، وريان البلوشي.من جهة أخرى، أدى اللاعبون الذين كانوا خارج قائمة المناورة، أمس تمارين التقوية في إحدى الصالات الرياضية بالطائف ، في حين اشتملت الحصة المسائية التي أقيمت على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية على تطبيق تمارين تكتيكية منوعة.يُذكر أن قرعة بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عامًا 2021 في إندونيسيا، وضعت المنتخب الوطني في المجموعة "الثالثة" وإلى جواره منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.// انتهى //15:16ت م0137