إسلام آباد 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واسسجلت باكستان خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 482 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و12 حالة وفاة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية في بيان ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغت 294193 إصابة، وبلغ إجمالي الوفيات 6267 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 278939 حالة، وتوجد 669 حالة في وضع حرج.// انتهى //15:16ت م0138