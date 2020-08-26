اقتصادي / بورصة بيروت تغلق على تحسّن بنسبة 0.37%
الأربعاء 1442/1/7 هـ الموافق 2020/08/26 م واس
بيروت 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واس
أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تحسّن بنسبة 0.37%، أي ما يعادل 3 نقاط ، ليغلق عند مستوى 593.67 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 38 ألفاً و426 سهماً، بقيمة 556 ألفا و268 دولاراً، نفّذت خلال 33 صفقة.
كما ارتفعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و165 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و142 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.
// انتهى //
15:18ت م
0140