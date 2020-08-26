بيروت 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تحسّن بنسبة 0.37%، أي ما يعادل 3 نقاط ، ليغلق عند مستوى 593.67 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 38 ألفاً و426 سهماً، بقيمة 556 ألفا و268 دولاراً، نفّذت خلال 33 صفقة.كما ارتفعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و165 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و142 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //15:18ت م0140