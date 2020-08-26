مسقط 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واسأغلق مؤشر سوق مسقط 30 اليوم عند مستوى 96ر3747 نقطة مرتفعًا بـ9ر17 نقطة وبنسبة 48ر0% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 10ر3730 نقطة.وبلغت قيمة التداول 8 ملايين و964 ألفًا و515 ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة 4ر391% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونًا و824 ألفًا و462 ريالًا عمانيًا.وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد أرتفعت بنسبة 193ر0% عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 83ر19 مليار ريال عماني.// انتهى //15:18ت م0141