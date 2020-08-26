اقتصادي / مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا بنسبة 48ر0%
الأربعاء 1442/1/7 هـ الموافق 2020/08/26 م واس
مسقط 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واس
أغلق مؤشر سوق مسقط 30 اليوم عند مستوى 96ر3747 نقطة مرتفعًا بـ9ر17 نقطة وبنسبة 48ر0% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 10ر3730 نقطة.
وبلغت قيمة التداول 8 ملايين و964 ألفًا و515 ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة 4ر391% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونًا و824 ألفًا و462 ريالًا عمانيًا.
وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد أرتفعت بنسبة 193ر0% عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 83ر19 مليار ريال عماني.
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15:18ت م
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