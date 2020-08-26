الباحة 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واسأقامت الكلية التقنية بمنطقة الباحة اليوم, برنامج تهيئة المتدربين المستجدين للفصل التدريبي الأول من العام 1442هـ , وذلك داخل الأقسام التدريبية على دفعات وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة والموصى بها, بهدف تعريف المتدربين على البيئة التدريبية بالكلية, والتعرف على مرافق الكلية المختلفة, والاطلاع على ما تقدمه الكلية للمتدربين من خدمات تدريبية وإدارية مساندة متنوعة.وأوضح عميد الكلية التقنية المشرف على المعهد الصناعي عبدالله خليف أن البرنامج يشتمل على عرض مرئي يبيّن أنظمة ولوائح الكلية, وطرق التدريب الإلكتروني, وتفعيل البريد الالكتروني الخاص بالمتدرب, بالإضافة لنظام رايات والخدمات المقدمة من خلاله, وأيضاً اطلاع المتدربين على حقوقهم وواجباتهم , وفتح قنوات التواصل المباشر مع المتدربين من خلال بريد الكلية وحساب تويتر و الواتساب للرد على الاستفسارات.وأضاف أن المتدرب سوف يزود بنسخة الكترونية من دليل المتدرب وطرق استخدام التدرب الالكتروني وإجراءاته المعتمدة.// انتهى //15:22ت م0145