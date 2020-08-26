جدة 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واسهنأ صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، معالي رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي؛ بمناسبة حصول كلية الدراسات التطبيقية بالجامعة على تجديد وترقية اعتمادها مركزاً للتدريب المعتمد من جمعية التسويق البريطانية CIM.وقال سموه :" أهنئكم على هذا الإنجاز وأود نقل تهنئتي لمنسوبي الكلية ، متمنياً لهم ولجميع منسوبي الجامعة المزيد من التقدم والنجاح".من جانبه ثمن معالي رئيس الجامعة لسمو أمير منطقة مكة المكرمة هذه اللفتة التي تؤكد حرص ودعم ومؤازرة سموه مناشط وإنجازات ومسارات الجامعة وتشجيعه المستمر للجميع، منوهاً بالدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة، مما كان له الأثر البالغ في المحافظة والاستمرار في الإنجازات والمكتسبات الأكاديمية والتعليمية والبحثية.وبين معاليه أن الكلية باعتمادها مركزاً للتدريب المعتمد في جميع التخصصات التي تقدمها وتسعى من خلال هذه المراكز المعتمدة للتدريب تقديم التأهيل المهني اللازم والتدريب المستمر والمؤهل للحصول على تلك الشهادات الاحترافية من خلال كوادرها المؤهلة التأهيل المهني اللازم ، حيث ستقدم الكلية لصناع التسويق في المملكة البرامج التدريبية اللازمة للحصول على تلك الشهادات ، التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل من المهارات والمعارف اللازمة للمتدربين.وتعدّ جمعية التسويق البريطانية رائدة عالمياً في مجال التسويق الاحترافي , وتسعى لصقل مهارات المتدربين وتطويرهم في مجال التسويق , من أجل بناء معايير احترافية وتدريبية عالمية في هذا المجال ، فيما تعد شهادتها الاحترافية إحدى أهم الشهادات الاحترافية الدولية في مجال التسويق التي يقدرها الكثير من أرباب القطاع الخاص في مختلف أنحاء العالم.// انتهى //15:33ت م0147