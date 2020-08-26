جدة 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واسجندت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في عمادة البحث العلمي مجهوداتها لدعم وتطوير البحث العلمي وإدارة الدعم المالي والإداري للباحثين من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا بالجامعة وذلك من خلال استحداث جملة من البرامج في شتى مناحي المعرفة البحثية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 ، ومتابعة وتسهيل إجراءات حصول الباحثين بالجامعة على الدعم المالي لأبحاثهم من الجهات الداعمة ذات العلاقة بالبحث العلمي .وأكد عميد البحث العلمي الدكتور أحمد بن عبدالله الغامدي أن العمادة تمتلك أكبر قاعدة بيانات وبرامج منح بحثية وتقنيات إستراتيجية متقدمة ، مشيراً إلى أن باحثي الجامعة قد حققوا جوائز وبراءات اختراع ونشر في مجلات عالمية عالية التصنيف ، إضافة إلى أن لديها مراكز ومجموعات بحثية تعمل على توظيف نتاج الأبحاث المنشورة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة والعمل على ترجمتها لتحقيق المزيد من الفائدة .وأضاف أن الجامعة أطلقت منظومة من برامج التدريب والتطوير والتأهيل المستمر لرفع كفاءة منسوبيها ، وتبني اقتراحاتهم وأفكارهم ، وتوفير بيئة العمل المناسبة مع تفعيل مبدأ المشاركة والمساهمة الفعالة ، إضافة إلى تبني العمادة وسائل وقنوات تواصل فاعلة مع المستفيد الداخلي والخارجي بما يضمن الاستجابة السريعة الإيجابية للمتطلبات المتغيرة منوهاً بحرص العمادة على تطبيق وتطوير نظام إدارة الجودة حسب المواصفة الدولية ISO 9001:2008 ، بالمراقبة الذاتية والمتابعة الإدارية ، والمراجعة الدورية لأهداف الجودة .وبين الدكتور أن الأولوية في الخدمات البحثية تكمن في تركيزها على الباحثين المنتمين إلى مجموعات بحثية أو باحثين ينشرون في مجلات ذات السمعة العالمية دعماً لهذا التوجه ، وذلك لخدمة شرائح المجتمع سواءً على مستوى الأفراد ، أو المؤسسات ، أو الشركات الحكومية أو الخاصة ، لافتاً إلى إنشاء الجامعة لبرامج بحثية جديدة تتلاءم مع احتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية التي تعيشها المملكة ، ومنها برنامج التميز المعرفي والورقة العلمية المتميزة والنشر السريع ، وبرنامج باحث الذي يهتم بحديثي التخرج من أعضاء هيئة التدريس السعوديين وبقية البرامج المتعددة التي تحظى بالدعم الدائم المتواصل والمستمر من معالي رئيس الجامعة ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي .وقال : تتمثل أهداف البرامج البحثية للجامعة في تدقيق ورصد البيانات المرتكزة على خطط الجامعة الاستراتيجية في مجال المعرفة والبحث العلمي والمساهمة الفاعلة في تطوير المعرفة والتميز والريادة في البحث العلمي والإبداع والارتقاء بتصنيف الجامعة عالمياً ، وتستقطب هذه البرامج الكفاءات والمواهب العالمية من العلماء المتميزين لتنمية المجتمع ونقل المعرفة والتقنية والخبرات العلمية والبحثية المكتسبة من تلك العقول المتميزة إلي أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وبناء جسور من التعاون العلمي والبحثي مع الجامعات والمؤسسات التعليمية المرموقة .// انتهى //15:34ت م0149