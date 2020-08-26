الرياض 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واسأجرى معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بمعالي وزيرة خارجية جمهورية موزمبيق السيدة فيرونيكا ماكامو.وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //15:47ت م0151