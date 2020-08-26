عام / شرطة المدينة المنورة : إيقاف شخص وإحالته للنيابة بعد قيامه بإحراق مركبة مواطن
الأربعاء 1442/1/7 هـ الموافق 2020/08/26 م واس
المدينة المنورة 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واس
أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني ، أن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من تحديد هوية شخص قام بإحراق مركبة مواطن مما نتج عنه تلف المركبة بالكامل، وذلك إثر خلاف وقع بينهما سابقاً ، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر ، وقد تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية ، وإحالته إلى فرع النيابة العامة .
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16:07ت م
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