المنامة 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,373.11 بانخفاض قدره 0.73 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 616.91 بانخفاض قدره 1.77 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم أربعة ملايين و685 ألفاً و676 سهماً بقيمة إجمالية قدرها مليون و12 ألفاً و130 ديناراً بحرينياً نفذت من خلال 93 صفقة.كما بلغ عدد السندات المتداولة لهذا اليوم ألفي سند بقيمة إجمالية قدرها ألفان و127 ديناراً بحرينياً نفذت من خلال صفقة واحدة، أي ما نسبته 0.21% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.// انتهى //16:08ت م0153