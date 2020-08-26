ينبع 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واسأنهت الهيئة الملكية بينبع استعداداتها لاستقبال العام الدراسي وفق الإجراءات الاحترازية.وأكد المدير العام لقطاع التشغيل والصيانة بالهيئة المهندس هاني عويضه, بذل الجهود كافة لتهيئة البيئة الدراسية بوسائل السلامة وإرشادات الصحة الاحترازية, وتوفير المعقمات والكمامات بأعداد كافية للجميع، وتكثيف جرعات التوعية من خلال اللوحات والنشرات التثقيفية عن فيروس كورونا، مشيراً إلى أن هذه الجهود تأتي حرصاً من الهيئة الملكية بينبع على سلامة الطلاب والطالبات وتهيئة أجواء صحية في مرافقها التعليمية والأكاديمية.// انتهى //16:15ت م0154