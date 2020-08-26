القاهرة 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واسواصلت مؤشرات البورصة المصرية أداءها المتباين لدى إغلاق تعاملات اليوم وسط عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية قابلتها عمليات شراء من قبل المستثمرين المحليين والعرب.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 700 مليون جنيه ليبلغ مستوى7ر 628 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 3ر2 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 07ر0% ليبلغ مستوى 78ر11453 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 65ر1% ليبلغ مستوى35ر1784 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا نحو 32ر1% ليبلغ مستوى 29ر2691 نقطة.//انتهى//16:16ت م0156