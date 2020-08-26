عام / "مهارات تبسيط التعليم عن بعد " لقاء تدريبي بتعليم مكة المكرمة
الأربعاء 1442/1/7 هـ الموافق 2020/08/26 م واس
مكة المكرمة 7 محرم 1442هـ الموافق 26 أغسطس 2020م واس
نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة الطفولة المبكرة اليوم اللقاء التدريبي " مهارات تبسيط التعليم عن بعد " والذي نفذته مديرة إدارة الطفولة المبكرة زكية الصبحي.
واستهدف اللقاء 120 متدربة من قائدات المدارس والوكيلات والمشرفات التربويات وذلك بهدف تدريبهن على مهارات التعليم عن بعد من خلال برنامج الزوم وتوضيح مفهوم التعليم عن بعد وتاريخه ومبادئه وتقنياته واستعراض شروط التعليم عن بعد ووسائله ومتطلباته وشروط نجاحه وكيفية استخدام برنامج الزوم.
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17:30ت م
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