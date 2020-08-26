مكة المكرمة 7 محرم 1442هـ الموافق 26 أغسطس 2020م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة الطفولة المبكرة اليوم اللقاء التدريبي " مهارات تبسيط التعليم عن بعد " والذي نفذته مديرة إدارة الطفولة المبكرة زكية الصبحي.واستهدف اللقاء 120 متدربة من قائدات المدارس والوكيلات والمشرفات التربويات وذلك بهدف تدريبهن على مهارات التعليم عن بعد من خلال برنامج الزوم وتوضيح مفهوم التعليم عن بعد وتاريخه ومبادئه وتقنياته واستعراض شروط التعليم عن بعد ووسائله ومتطلباته وشروط نجاحه وكيفية استخدام برنامج الزوم.// انتهى //17:30ت م0164